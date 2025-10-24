Panică în cel mai mare mall din Capitală. Mii de oameni au fost evacuați de urgență

Momente de panică în cel mai mare centru comercial din Capitală. Oamenii care se aflau în magazine au fost evacuați de urgență după ce sirenele au început să răsune în toată clădirea. 

Incidentul s-a petrecut, vineri, în mall-ul Afi Palace Cotroceni, din Sectorul 6 al Capitalei, iar inițial oamenii care se aflau la cumpărături au crezut că este vorba despre un incendiu. 

”S-a dat evacuarea acum, în Afi. Sună alarmele de urgență și ne zic să părăsim de urgență Afi”, a declarat un bărbat care în momentul respectiv se afla în interiorul centrului comercial. 

În cele din urmă, reprezentanții centrului comercial au transmis că totul a fost provocat de o eroare tehincă. Potrivit lor, un senzor aprins a declanșat alarma de urgență. 