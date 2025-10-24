Incidentul s-a petrecut, vineri, în mall-ul Afi Palace Cotroceni, din Sectorul 6 al Capitalei, iar inițial oamenii care se aflau la cumpărături au crezut că este vorba despre un incendiu.

”S-a dat evacuarea acum, în Afi. Sună alarmele de urgență și ne zic să părăsim de urgență Afi”, a declarat un bărbat care în momentul respectiv se afla în interiorul centrului comercial.

În cele din urmă, reprezentanții centrului comercial au transmis că totul a fost provocat de o eroare tehincă. Potrivit lor, un senzor aprins a declanșat alarma de urgență.