Un corp de clădire din cadrul Complexului Comercial Vulcan, situat pe strada Sebastian din Sectorul 5, a fost vizat de intervenția echipelor specializate CBRN (Chimic, Biologic, Radiologic și Nuclear), după ce s-a semnalat un posibil miros de gaze. Până la momentul difuzării știrii nu au fost depistate substanțe periculoase, însă măsurătorile continuă.

35 de persoane au fost evacuate, potrivit informațiilor transmise de ISU București-Ilfov.

Comunicatul oficial al ISU București-Ilfov

"În jurul orei 21:40 a fost sesizat faptul că, la un fast-food dintr-un centru comercial din Sectorul 5, este perceptibil un miros posibil periculos. La caz s-a deplasat un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri 13 Septembrie, care, în urma măsurătorilor cu aparatul de detecție, nu a constatat valori peste pragul de alarmare.

În sprijin a fost solicitat un echipaj al companiei de gaze, prilej cu care au fost realizate noi măsurători, cu același rezultat.

Pe durata acestor acțiuni, activitatea comercială a fost sistată. În continuare, au fost efectuate verificări în magazinul alăturat și pe acoperișul construcției, care este străbătut de o țeavă de gaze, fără a fi identificate valori peste limite. În acest moment (ora 22.20 aprox) se verifică și canalele tehnologice, la nivelul carosabilului. La caz acționează o autospecială de pompieri și echipajul CBRN".