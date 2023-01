Medicii de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași au rămas uluiți atunci când s-au ocupat de cazul ei. Trupul fragil al copilei, aflat aproape de stadiul de comă, cântărea cât un bebeluș, după ce părinții ei au hrănit-o numai cu pufuleți, cât să-i „amăgească” foamea, scrie demamici.ro

Medicul care s-a ocupat de evoluția fetiței a decis să o adopte. An de an el i-a organizat ziua de naștere ca pentru propriul copil, devenind, astfel, noua familie a Florentinei.

„Nu ne-am gândit atunci să o adoptăm în mod cert – pur și simplu ne-am atașat de ea. Plimbările au fost multe și din ce în ce mai dese. Ea avea deficiențe de vorbire și trebuia preluată de un centru de plasament pentru copii cu handicap.



Din momentul în care am auzit că am putea să pierdem am luat hotărârea de a face ceva și am reușit asta prin plasamentul de urgență în vederea adoptării”, a povestit Dragoș Tudose, tatăl fetiței, conform demamici.ro

„A început să plângă… Când s-a văzut, a început să plângă, s-a liniștit, dar, da, a început să plângă destul de tare. Am luat-o în brațe, am ieșit în oraș numai noi doi cu ea.”, a mai dezvăluit Dragoș Tudose.

Din fericire, acum Florentina este un copil cu un viitor în față și o familie care o iubește și o îngrijește ca pe ochii din cap. Mai mult, cuplul care a adoptat-o pe fetița din Vaslui a devenit ulterior și părinți de gemeni, iar astfel Florentina se bucură și mai mult acum să facă parte dintr-o familie numeroasă și armonioasă.

Părinții micuței Flori erau din comuna Soleşti, judeţul Vaslui, şi au fost decăzuţi din drepturi după ce autorităţile au stabilit că fetiţa a fost înfometată, fiind hrănită doar cu ceai şi pufuleţi.

