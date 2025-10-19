Palatul pregătit pentru Iohannis, scos la vânzare. Câți bani a pompat Guvernul în renovarea vilei de lux

Palatul pregătit pentru Iohannis, scos la vânzare. FOTO: Captură Realitatea PLUS.
Palatul pregătit pentru Iohannis, scos la vânzare. FOTO: Captură Realitatea PLUS.

Sfidare uriașă din partea Guvernului Bolojan! După ce s-au cheltuit aproape 7 milioane de euro din bani publici pentru renovarea vilei de protocol din centrul Capitalei, unde se presupunea ca va locui Iohannis, imobilul este acum scos la închiriere pentru firme private.

Este vorba desrpe celebra vilă de protocol situată pe Bulevardul Aviatorilor, una dintre cele mai scumpe zone din București, în care statul român a băgat aproximativ 7 milioane de euro pentru renovări și modernizări. 

Potrivit surselor Realitatea PLUS, imobilul respectiv era pregătit pentru fostul președinte al României, Klaus Iohannis, însă acum a fost scos la licitație pentru închiriere. 

După ce au cheltuit sume uriașe din banii românilor, autoritățile vor să închirieze vila de lux unor firme private. 