Este vorba desrpe celebra vilă de protocol situată pe Bulevardul Aviatorilor, una dintre cele mai scumpe zone din București, în care statul român a băgat aproximativ 7 milioane de euro pentru renovări și modernizări.

Potrivit surselor Realitatea PLUS, imobilul respectiv era pregătit pentru fostul președinte al României, Klaus Iohannis, însă acum a fost scos la licitație pentru închiriere.

După ce au cheltuit sume uriașe din banii românilor, autoritățile vor să închirieze vila de lux unor firme private.