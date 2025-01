În cazul multor persoane cu diabet și chiar și în curele de slăbire, există tendința de a înlocui pâinea cu mamaliga. Dar, este acest lucru un gest eficient și corect pentru sănătate? Medicul primar diabet, nutriţie, boli metabolice, Adrian Copcea explică avantajele și dezavantajele pentru comunitatea de pacienți care-i urmăresc blogul medical.

Specialistul precizează că, analizând tabelele de conţinut în carbohidraţi, unde mămăliga figurează cu un conţinut de 15-20 grame carbohidraţi /100 g aliment (gătit) în timp ce pâinea, în general, conţine în jur de 50 de grame de carbohidraţi / 100 g, se poate ajunge la concuzia că mamaliga are un conținut mai mic. Dar, medicul specifica faptul că această cantitate standard, pe suta de grame nu are importanţă, ci cantitatea din farfuria pacientului. De aceea, realizează o echivalență între pâine și mămăligă, în raport cu conţinutul de carbohidraţi.

„Calculate la o concentraţie de 20% pentru mămăligă (dar această concentraţie poate varia în funcţie de cât de solidă sau de apoasă este mămăliga) respectiv de 50% pentru pâine atunci: 100 grame de mămăligă = 40 grame de pâine, 200 grame de mămăligă = 80 grame de pâine . Deci 200 grame de mămăligă, cât e o porţie obişnuită de mămăligă, de meniul zilei echivalează cu 80 de grame de pâine, cât e un covrig obişnuit”, scrie medicul Adrian Copcea.

Glutenul face diferența

Continând comparațiile între cele două alimente, pâinea și mamaliga, medicul primar diabet, nutriţie, boli metabolice, Adrian Copcea precizează avantajul pe care îl are mamaliga: nu conține gluten! „Pâinea are, într-adevăr, gluten iar mămăliga nu are. Glutenul este o proteină, care încheagă, leagă produsele de patiserie. Dar, în diabet, proteinele nu au niciun impact negativ. Această proteină, în particular, pune probleme în boala numită intoleranţă la gluten şi este un alergen alimentar”, scrie medicul pe blogul său. Dar, totodată, specialistul insistă asupra faptului că acest aspect nu are impact în diabet: „Glutenul nu are absolut nicio relevanţă în diabet”. Specialistul concluzionează spunând că „Nu există o bază pentru recomandarea de a înlocui pâinea cu mămăligă pentru obţinerea unor beneficia suplimentare în diabetul zaharat”.

