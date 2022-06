Chirteș a fost inginer silvic în mai multe direcții din țară, director al Romsilva și vicepreședinte al CJ Mureș. Din 2008 a fost vicepreședinte de consiliu județean, iar în 2012 a devenit deputat PNL. 4 ani mai târziu a ratat la mustață postul de senator, dar l-a obținut în 2020.



În 2016 numele lui Cristian Chirteș a apărut în contextul unui dosar de corupție. El a fost adus la audieri ca martor, cu mandat de aducere, în dosarul unui fost şef de ocol silvic acuzat că ar fi primit peste 415 hectare de pădure de la o familie care revendica păduri.



În ceea ce-i privește declarația de avere, președintele Comisiei SRI nu are nimic pe numele său. Iar cu excepția a două proprietăți și două terenuri trecute pe numele soției, conturile sale sunt goale. Cei doi soti au însă o datorie de peste 200 de mii de lei la bancă, și două mașini.



Adriana Chirteș a ocupat funcția de director la Agenția Națională pentru Reglementarea Energiei, activitate pentru care primea aproximativ 150 de mii de lei pe an. Femeia a fost acuzată în trecut de vicepreședinta PNL Mureș, Nadia Rață, că a agresat-o în timpul unei vizite a președintelui Klaus Iohannis la Mureș.



"M-a apucat și m-a strâns de braț într-un mod violent, încercând să mă scoată din grup și să oprească deplasarea mea. A fost nevoie de un efort fizic considerabil ca să-mi smulg brațul din strânsoarea ei și să-mi continui parcursu", afirma aceasta.



Toate acestea, spunea femeia, erau făcute cu scopul de a-i sabota activitatea din filiala PNL.



Totuși, deși pretinde că nu are bani, Cristian Chirteș a împrumutat partidul la alegerile locale și parlamentare cu peste jumătate de milion de lei. El susținea că a făcut împrumuturi la rândul său și că o parte din bani i-a primit de la o consilieră în a cărei declarație de avere nu apare nicio proprietate, sau mașină, niciun cont în bancă, și un venit care ridică semne de întrebare: puțin peste 1.500 de lei pe lună.



Chirteş este și politicianul care a susținut de curând că „actualizarea legilor securității nu mai suportă amânare” și a afirmat că este regretabil modul în care a început dezbaterea în spaţiul public asupra proiectelor. Pentru că astfel s-a compromis, consideră politicianul, întregul demers.



„Serviciul Român de Informaţii are nevoie de instrumente legale care să-i permită să acţioneze eficient. Din perspectiva nevoii de mai multă securitate, actualizarea legilor nu mai suportă amânare, a transmis senatorul.



Cel mai răsunător scandal în care a fost protagonist Cristian Chirteș a avut loc în 2020. Pe atunci, Inginerul Ovidiu Ianculescu a povestit pentru jurnaliștii de la Recorder cum a fost forțat să-și dea demisia din funcția de director al Sistemului de Gospodărire a Apelor Mureș, post câștigat prin concurs. Toate astea pentru ca Ionuț Cengher, membru al biroului de parlamentar al lui Chirteș, să fie pus în locul său.



La finalul anului trecut, Curtea de Apel Târgu Mureș a decis ca inginerul Ovidiu Ianculescu să fie repus în funcția de director al SGA Mureș.