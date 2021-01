Pacienții care refuză să se vaccineze antiCovid, SCOȘI de pe lista unui medic de familie din Călărași. "În cabinetul meu vreau să am oameni sănătoși, care nu poartă mască", spune medicul

„Asiguraţii, conform art 231, alin e), din Legea 95/2006, au obligaţia "să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului". Conform acestui acrticol de lege, ANUNŢ PUBLIC de acum că TOATE PERSOANELE ÎNSCRISE LA MINE CARE REFUZĂ VACCINAREA ANTI-COVID 19, VOR FI SCOASE DE PE LISTA MEA DE MEDIC DE FAMILIE", este mesajul postat de medicul de familie din Călărași.

Medicul consideră că "este de neacceptat" să continui colaborarea cu pacienţii care nu cred în recomandările sale.

"Persoanele care refuza vaccinarea, dreptul lor, fac dovada că nu au încredere în mine, în ceea ce spun, în ceea ce le recomand să facă. În cei 33 de ani de practică am vaccinat mii de persoane, am făcut zeci de mii de inoculări şi nu am avut reacţii adverse decât foarte puţine şi minore", arătat acesta.

El susține că are încredere în vaccinuri, "chiar şi în cele nou apărute sau schimbate în aceşti ani".

"Vaccinarea a reprezentat pentru mine partea cea mai importanta a activităţii de prevenţie. În toţi aceşti ani am avut o singura persoana care a refuzat vaccinarea celui de-al doilea copil şi i-am cerut să-i ia fişa şi să se mute la alt medic. Ceea ce a şi făcut”, a mai spus medicul.

Reacțiile în urma acestui anunț au fost dintre cele mai diverse, în mare parte oamenii reproșându-i medicului decizia luată și acuzându-l de "condiționarea actului medical" de vaccinarea anti-Covid.

Intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS, medicul Catalin Pretencic si-a explicat decizia prin fatul ca nu i se pare normal ca pacientii pe care ii are sa nu ii urmeze indicatiile terapeutice. "Chiar daca argum entele mele sunt si obiecteve si subiective, ei vin cu argumente care nu au niciun sens, sunt niste aberatii".

Intrebat daca nu ii este teama ca va ramane fara pacienti, medicul a spus ca nu: "Sunt pacientii cu foarte multe boli cronice, care vin luna de luna la consult, la investigatii si dintr-o data - pentru ca au auzit la radio, la tv, de pe net sau copii le spun de ravagiile care le-ar face acest vaccin – refuza (vaccinarea -n.r.) cand eu insumi si asistentul ne-am vaccinat si nu am avut reactii adverse, nici macar o roseata".

In plus, Pretencic spune ca in Romania suntem 11.000 de medici de familie, astfel ca pacientii se pot duce la un alt medic de familie.

"Daca acel medic accepta ca pacientul sa nu ii urmeze sfaturile, tratamentul ... Un pacient cand s-a inscris la mine, a facut-o pentru ca ma cunoaste, a avut incredere in mine, in tratamentele mele. (...) In cabinetul meu vreau sa am oameni sanatosi care nu poarta masca, care sa isi reia viata normala. Din reactiile la postare, uitandu-ma la like-uri, si la persoanel care le-au dat, am regasit foarte multi medici de familie pe care ii cunosc. Ce vor face? Probabil ca vor face ca mine. De un an de zile se moare si tu sa refuzi un vaccin cu o probabilitate de 94-95% si sa risti sa mori? Probabilitate a fost la orice vaccin de la rujeola, poliomerita – nimeni nu a garantat pentru un vaccin 100% sanse sa nu se imbolnaveasca", a mai spus Catalin Pretencic.