„Nu știu discuții între PNL și PSD. Azi, în schimb, m-am confruntat cu o situație la care nu mă așteptam. Am convocat birourile permamente de 3 ori ca să prezint moțiunea. Este obligație expresă. Alfred Simonis propune înființarea unei anchete, solicitarea lui Fnechiu și la punctul 3, moțiunea.

Eu propusesem doar un punct, moțiunea. Propunerea lui Simonis a fost votată de PSD, dar și de membri PNL. Eu nu am votat. Moțiunea trebuia prezentată. După ce s-a adoptat primul punct, pesediștii au plecat din comisii. Singura coaliție rezonabilă care are sprijin, în electoratul care ne-a votat este aceasta cu USRPLUS și UDMR. Dacă această coaliție se rupe, cred că avem șanse s-o refacem. Constituția prevede o singura instituție aflată la îndemâna Parlamentului pentru demiterea unui guvern: moțiunea de cenzură. Nu poți bloca o moțiune. Ce s-ar fi întâmplat dacă PSD ar fi făcut așa ceva. Asta nu este democrație. A nu permite derularea procedurilor moțuinii înseamnă că ții ilegal un guvern în funcțiune. Eu NU am fost invitat la negocierile de la Vila Lac. Totuși, să nu confundăm PNL cu Cîțu și susținătorii lui. PNL înseamnă 1.300 de localițăți conduse de primari liberali”, a declarat Orban.