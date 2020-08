Orban: Prea mulți și-au exprimat public îndoiala față de epidemie. Se urmărește ruperea încrederii dintre autorități și cetățeni

Intrebat despre activitatea Directiilor de Sanatate Publica, Orban a declarat ca ar fi crescut numarul de posturi astfel incat institutiile sa faca fata, dar ca, in momentul trecerii de la starea de urgenta la cea de alerta, lucrurile s-au schimbat.

"Am crescut cu o mie de posturi posturile din directiile de sanatate publica, doar ca in Legea 55, care a fost adoptata in urma unei decizii a CCR, in trecerea de la starea de urgenta la cea de alerta ni s-au interzis detasarile. Adica erau posibile, dar numai cu acordul angajatului si a directorului institutiei", a declarat Orban.

In privinta concedierilor care s-au facut de cand a inceput pandemia, Orban sustine ca situatia nu sta atat de rau: "La data de 20 iulie, raportat la 1 ianuarie 2020, numarul de angajati cu contracte de munca a fost mai mic doar cu 648 de angajati. Am introdus o masura activa pentru angajarea romanilor din diaspora, prin care, pe o perioada de 3 luni, se plateste 50% din salariul brut al romanilor".

Premierul sustine ca nu mai exista multe restrictii si ca sustine renuntarea treptata la acestea in totalitate, cand va fi posibil: "Daca respectam masurile, putem duce o viata normala, numarul de restrictii s-a diminuat foarte mult si am vrea ca incetul cu incetul sa renuntam la restrictii. Noi nu ne dorim sa luam niciun fel de masura care sa afecteze economia romaneasca".

Referitor la teoriile conspiratiei care s-au vehiculat, Orban sustine ca este vorba de un joc politic: "Se urmareste ruperea increderii dintre autoritati si cetatenii romani prin rostogolirea acestor conspiratii. Au fost prea multi oameni politici si lideri de opinie care au exprimat public indoiala fata de aceasta epidemie, au bagaterizat riscul asupra sanatatii dat de acest virus si prin comportamentul pe care l-au avut pur si simplu i-au indemnat pe oameni sa nu respecte regulile", a mai spus Orban.