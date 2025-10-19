Poliția Națională a destructurat o rețea criminală de români care jefuia bătrâni pe tot teritoriul Spaniei prin metoda îmbrățișării afectuoase.

În urma operațiunii denumite „Ciclonul”, 12 persoane au fost arestate, 8 bărbați și 4 femei. Lor li se atribuie 41 de furturi și patru tâlhării, prin care au obținut bijuterii și ceasuri. Bunurile erau trimise în țară sub formă de colete sau bani lichizi.

Potrivit anchetatorilor, clanul era condus de un cuplu din România, iar infracțiunile erau comise de cei trei copii ai lor și partenerii acestora. Femeile arestate, cu vârste între 25 și 40 de ani, se apropiau de victime și le cereau ajutorul pentru a găsi o farmacie sau un magazin.

Odată ce conversația începea, femeile îşi arătau imediat recunoștința fizică prin îmbrățișări, moment în care reușeau să fure coliere, medalioane, brățări sau ceasuri, majoritatea din aur, „în doar trei minute”.

„Erau adevărate specialiste în acest tip de furt, iar victimele nici nu își dădeau seama până nu ajungeau acasă”, a declarat șeful secției de criminalitate organizată.

Autoritățile din România și Spania au constituit un grup comun de investigație și colaborează pe durata anchetei. Nu este primul caz de acest fel. În luna februarie a acestui an, poliția spaniolă a destructurat un grup organizat de hoți români care opera în Malaga.