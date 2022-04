Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului a înregistrat, de la începutul invaziei ruse în Ucraina, 3.838 de victime civile, 1.611 ucise şi 2.227 răniţi, potrivit ultimei raportări oficiale. De asemenea, Parchetul General al Ucrainei transmite că, până în data de 7 aprilie, 167 de copii au fost ucişi şi cel puţin 297 au fost răniţi.

Bilanțul total al victimelor aproape că atinge pragul de 4.000. DIntre aceștia, peste 1.600 și-au pierdut viața, uciși de trupele rusești. Jumătatea celor decedați sunt în zona Donbas, în cele două regiuni separatiste proruse ale republicilor autoproclamate - Donețk și Lugansk. Dintre cele aproape 4.000 de victime, Parchetului General al Ucrainei a anunțat că , până în data de 7 aprilie, 167 de copii au fost ucişi şi cel puţin 297 au fost răniţi.

ONU transmite că cifrele reale sunt mult mai mari, pentru că primirea informaţiilor de la unele locaţii în care au avut loc ostilităţi intense au fost amânate şi multe rapoarte sunt încă în curs de coroborare. Este vorba, până la acest moment, de Mariupol şi Volnovakha (regiunea Doneţk), Izium (regiunea Kharkiv), Popasna (regiunea Luhansk) şi Borodianka (regiunea Kiev), unde sunt semne clare de depășire a cifrelor inițiale privind victimele raportate.

Din dimineața zilei de joi, 24 februarie 2022, de la ora 4 A.M. când a început atacul armat al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei a început, la 24:00 miezul nopţii până miercuri, 6 aprilie 2022, ora 24.00, Biroul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) a înregistrat 3.838 de victime civile în ţară: 1.611 ucişi şi 2.227 răniţi.

În regiunile Doneţk şi Lugansk: 1.584 de victime (492 de morţi şi 1.092 de răniţi).

Pe teritoriul controlat de guvern: 1.258 de victime (425 de morţi şi 833 răniţi).

Pe teritoriul controlat de autoproclamatele „republici”: 326 de victime (67 de morţi şi 259 de răniţi).

De asemenea, potrvit raportării orgnismului ONU, în alte regiuni ale Ucrainei din jurul Kievului și din sud-estul Ucrainei au fost înregistrate 2.254 victime, dintre care 1.119 morţi şi 1.135 răniţi. Este vorba de capitala Kiev și orașele Cherkasy, Cernihiv, Harkov, Herson, Kiev, Mykolaiv, Odesa, Sumy, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk şi regiunile Zhytomyr), aflate sub controlul guvernului Ucrainei în timpul bombardamentelor rușilor.

Majoritatea victimelor raportate printre civili au fost determinate de folosirea armelor explozive cu o largă zonă de impact, inclusiv bombardamente de artilerie grea şi sisteme de lansare multiplă de rachete şi rachete şi lovituri aeriene, se mai arată în raportul OHCHR - Oficiul Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului.

