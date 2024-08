Anca Alexandrescu: Povestiti firul intregii povesti pe inteleseul telespectatorilor

Aurel Savulescu: Reamintesc povestea. Cer un credit la banca pentru a completa bugetul investitional al unui mare proiect de industrie alimentara, mi se aproba, obtin garantia statului roman, am si fonduri europene de circa 5 milioane, incepe dezvoltarea. Imediat ce a inceput dezvoltarea astia au facut tot felul de mizerii ca sa nu pot sa duc proiectul la bun sfarsit, au ajuns intr-un moment de restructrare, nu l-au respectat nici pe acela, si au ajuns sa execute garantia statului dupa ce mai multe persoane au venit la mine si doreau sa cumpere afacerea dar nu am vrut sa discut cu nimeni si nici nu m-au intersat acele persoane.

Am solicitat isolventa si am sfarsit in martie 2013 cu o disectie de aorta, am ajuns la urgente pe care Dumnezeu m-a ajutat am ajuns in Germania, m-am operat. Din octombrie am inceput demersurile in justitie, am chemat in judecata cele doua banci, OTP in ocaitate de creditor si Eximbank in calitate de reprezenant al statului roman, administrator al garantiei, ne-am judecat pe fond la Tribunaul Bucuresti, am castigat procesul dupa expertize, contraexpertize, a stabilit instanta sa imi plateasca cele doua banci despagubiri reale, economice, prin expertize si contraexpertize, suma de circa 26 de milioane de euro la momentul respectiv.

Avocatul OTP a fost celebrul Alin Stanescu. Din momentul acela a aparut in scena marele avocat Traila, in locul lui Alin Stanescu. Toata lumea vorbeste ca are o inteligenta nu stiu de care. Va spun, nu. A facut o actiune, din punctul meu de vedere, in intelegere toatala cu anumiti judecatori de la Curtea de Apel Bucuresti. A ajuns la probatorii. Acolo el al cerut toate expertizele posibile care se puteau cere. Expertiza contabila, judiciara. La momentul cand a fost promovat apelul, este 2016. Intalnirea am avut-o cu el in aprilie 2015. Repet, ca si reper, sa se inteleaga, exista un audit la o unitate speciala a Serviciului Roman de Informatii. Era un audit al acelei unitati speciale, ca acolo a avut loc intalnirea. Ca institutia sa inteleaga ca e cazul sa puna la dispozitia organelor de cercetare acel dosar.

Instanta i-a aprobat imediat toate expertizele, a numit un expert. Am informatii certe despre cum s-a plimbat dosarul de la o instanta la alta. Totul a fost aranjat. Va dati seama ca sunt chestiuni pe care le pastrez, dar important, ca si linie generala, dosarul l-au tot plimbat.

Curtea de Apel Bucuresti a respins totul, tot ce am cerut. Ei au gresit cand au facut toate aceste obiective. Au crezut ca vor gasi niste experti financiari care sa impartaseasca ideile lor, sa s crie ce-si doreau ei. Nu s-a intamplat. Pe prima experta numita de instanta au schimbat-o dupa sase luni de zile ca nu este profesionista, desi e un nume in expertiza romaneasca. A fost numit un nou expert, un batranel expert de la Ministerul de Finante, cand a convocat partile, prima data sa prezinte raportul independent, Traila l-a recuzat, l-a chemat in fata instantei si l-a anchetat ca pe hotii de cai, cu ce a plecat de acasa, cum a ajuns la biroul de expertiza, a vazut ca nu i-a mers, a vazut o gasit o persoana care i-a sters din tabel numele expertului. Si a venit cu o hartie de la biroul local de experti care a spus ca nefiind in tabelul respectiv expertul nu este expert contabil. Are 35 de ani vechime neintrerupta de expert contabil. L-au inlocuit fara niciun fel de discutie, desi il numisera din lista pe o serie de aberatii.

In momnentul ala am chemat in judecata biroul local de expertize, Ministerul Justititiei, dosarul e pe rol si acuma, e susendat, si cand am ajuns la primul termen instanta a numit la instanta o experta, o doamna care s-a apucat sa lucreze. Sesizare la CECCAR ca nu procedeaza corespunzator, sesizare la Parchet, pana la urma femeia care a ajuns cu fetita de la CECCAR Bucuresti la Salvare la Urgenta. Cand a conorat de la etajul 1 pana la parter, sa iasa cu raportul sa mearga la Tribunal, s-au pus in usa doamnele de la CECCAR Bucuresti sa dea raportul inapoi ca nu e corecta auditarea. A inceput fetita sa tipe, le-a luat salvarea de acolo si au mers la spital. Lucrurile se pot verifica. A depus raportul. Au facut obiectiuni. S-au scurs o mie de zile la Curtea de Apel, in care pe total expertize completul de la Curtea de Apel care s-am mai inlocuit a schimbat 9 experti. Au trecut 1000 de zile fara sa se intample nimic. A facut obiectiuni Traila, toate obiectiunile au fost admise desi ele nu erau obiectiuni. Erau reformulari ale tezelor probatorii. Instanta i-a admis. In momentul ala eram dupa patru sesizari ale inspectiei judiciare, dupa parerea mea organism care nu are niciun rol in statul roman, aproape 99% din cazuri le claseaza, desi am facut explicatii cat se poate de pertinente, au clasat totul, asa ca am cerut stramutare la o instanta egala in grad cu Curtea de Apel Bucuresti. Am mers la Inalta Curte, completul de judecata format din doua doamne judecator si un domn judecator, au decis pentru Galati. Galati nu este limitrof Bucurestiului, era Ploiesti, era Craiova dar a trimis la Galati. Ok, am acceptat, am mers la Galati. Primul moment la Galati instanta a zis ca raspunsul la obiectiuni facut de experta nu este in regula, l-a anulat si a dispus sa faca altul.

Urmeaza prima zi fatidica, intalnirea mea cu Dumbrava, 29 iunie, cand in sala CECCAR OTP Bank avea avea cinci reprezentanti, Eximbank doi reprezentanti, toata lumea sa-l asteptam pe domnul Traila, intarzie, va rugam, nu se poate. Domnul Traila a venit cu maimuta, a deschis usa, „vi-l prezint pe domnul general Dumbrava”. Momentul in care nu am rabdat si am izbucnit dar va rog sa intelegi, inclestare ca aia n-am intalnit-o in viata mea, si am trecut prin niste momente grele. Toate tocurile incaltamintei de la experti vibrau pe pardoseala.

Anca Alexandrescu: De frica

Aurel Savulescu: Da, de frica. Stiti ce mi-a spus expertul meu care era prezent acolo ”Daca nu aveai reactia fata de banditul asta imi pare rau, onorariul dumneavoastra nu ma putea tine sa stau sa am de-a face cu asta”. Iar saraca experta, experta independenta, cand a vazut ca am avut reactia fata de asta si i-am astupat gura s-a ridicat la Traila si i-a spus „Ce vii domnule cu pensionarul asta aici”.

S-a consumat toata procedura, el nu dorrea sa semneze raportul. Pana la urma am mers la el si i-am zis „Te rog sa semnezi si sa scrii si numele”. Lucru pe care l-a facut.

In cazul acesta sunt sase expertize contabile judiciare de un numar cumulat de 26 de epxerti. Toti au spus la fel. In momentul cand domnul Traila si domnul Dumbrava au constatat ca experta nu si-a executat obligatia vizavi de traficul de influenta si de ce au incercat ei sa faca, s-au dus la Facultatea de Filologie Bucuresti si au angajat, nu a auzit nimeni de asa ceva, un raport lingvistic pe raportul de expertiza.

Cine credeti ca a facut acest raport. Decanul si prodecanul Facultații de Litere. Unul a decedat, unul e in viata. Si stiti ce spune in asta? Ca expertul nu avea capacitate intelectuala sa formuleze asemenea propozitii, asemenea fraze, o topica aproape perfecta, ca raportul are 96 de pagini si nu are decat 6 greseli. Acesta este raportul facut de doi oameni de stiinta din Tara Romaneasc care au ingenunchiat si s-au supus comenzilor lui Dumbrava. Ne miram ca nu ia nimeni din decanatul sau din Senatul Facultatii de Drept nicio pozitie vizavi de Traila. Pai sunt din aceasi echipa.

Anca Alexandrescu: Ce a urmat după acesta?

Aurel Savulescu: I-a făcut Trăilă plângere penală la parchetul de la Galați, doamne expert, plângere penală

care a fost clasată, că era normal, femeia asta n-a făcut nimic, nu exista nimic, în ianuarie 2024. Ei au făcut plângerea penală în 2019 și clasarea a fost dată anul acesta de către parchetul de la Galați. Deci pe femeia asta au tracasat-o 5 ani de zile.

Am informat instanța, i-am cerut să ia poziție de ce permite imixtiunea unei persoane nelegitime în actul de justiție pentru că în fond și la urmă urmă e expertiză, e un act de justiție. El n-avea ce să caute, erau persoane

încuvințate de instanță care zic „bă, ce să caute Dumbrava acolo?” Știți ce a spus instanța? Treceți mai departe.

Au urmat încă trei termene la care instanța a respins de fiecare dată răspunsurile pe care le făcea expertul la raportul inițial așa cum cerea Trăilă, așa admitea instanța. În momentul când a văzut că nu se înțelege cu ea și își menține punctul de vedere, a înlocuit-o. 13 noiembrie 2019 au înlocuit-o.

Judecata procesului meu se făcea la Galati ultima pentru ca să nu întârziem veneam de la București, mă rog, de unde veneam. Nimeni în sală decât noi, părțile și instanța. A apărut un domn pe ușă la momentul potrivit când trebuia să stabilească expertul s-a așezat în bancă și președintea completului de judecată, doamna judecător Carmen Sandu, îmi pare rău că trebuie să-i spun numele dar asta este. L-am întrebat pe cetățeanul respectiv aveți vreo legătură cu părțile? A zis ca nu. Ne-am ridicat și am zis doamna, dar vă rugăm să-l legitimați. Este avocat. Cine este? A zis „Stim cine este. Mergem mai departe. Spuneți-ne un număr”

Și ala a zis numărul 15. După 2-3 minute omul a ieșit și a plecat deci s-a făcut numărul, l-a dat numărul 15, a numit o expertă.

Anca Alexandrescu: Adică domnul care a venit în sală a fost întrebat de judecător și a luat numărul de expert,

Aurel Savulescu: Chiar așa Doamnă!

Anca Alexandrescu: Dar știm cine era domnul respectiv?

Aurel Savulescu: Omul care a venit în sală, eu știu cine este. Eu, în am știut. Trebuie să mă înțelegeți, nu vă pot spune, că nu pot să spun. Dar în momentul când am văzut cu cine am de-a face mi-am făcut și eu sisteme de protecție Eu știu cine a fost omul ăla care a venit în sală.

Anca Alexandrescu: Bun, ce s-a întâmplat după ce a fost desemnat acest expert?

Aurel Savulescu: Această doamnă, după două termene a venit la instanță și a pus raportul de expertiză opinia expertului partea OTP. Textuală, copy paste, cu greșeli de ortografie, cu la fel, la fel aia.

Ce ne spune doamna Carmen Sandu, președinta completului? Zice, mă rog să nu rămâneți surprinși, dar completul se va modifica pentru viitoarele ședințe. Noi am zis, doamnă să se modifice, că până la urmă nu e treaba noastră, e treaba justiției, cineva trebuie să judece dosarul.

La următorul termen în componența completului apare judecătorul Bleancă Alexandru nimeni altul decât șeful secției comerciale al Curții de Apel Galați. Bun, pentru noi n-a însemnat nimic și am trebuit să ne conformăm acestei situații Dar rețineți, judecătoarea Carmen Sandu ne-a informat despre acest lucru pe data de 13 noiembrie iar colegiul Curții de Apel Galați a aprobat participarea domnului Alexandru Bleancă în cadrul completului Galați pe 29 noiembrie. Deci premeditarea că se dorea introducerea acestuia este clară, de unde știa

ce aprobă colegiul pe 13 și asta avem dovezile clare pentru că însăși judecătorul Bleancă Alexandru cere Curții de Apel să-l introducă în componența completului ca să ușureze munca colegilor judecătoare aceasta este hotărârea și toată chestiunea. Bun, la termenul din ianuarie, 15 ianuarie când sala era plină cu justițiabil, cu avocați, a fost denunțul judecătorului.

Anca Alexandrescu: Avem înregistrarea acestui moment și vreau să audă toată lumea

Anca Alexandrescu: Și ce scrie în cererea de abținere?

Aurel Savulescu: Scrie că, de fapt, el a avut așa o convorbire cu Trăilă pe Facebook. Și că n-are o relație de prietenie cu el. Ceea ce demonstrează că prietenia, de fapt, o avea cu altcineva și acel cineva l-a trimis pe Trăilă la el. Și ăla se numește domnul Dumbravă, că doar era consilierul OTP-ului. Astea sunt documente scrise care stau mărturie în fața oricui.

Dar am să vă spun, eu am sesizsat câteva instituții internaționale. Nu le vine acestor oameni, după ce au tradus și au văzut toate chestiunea, să creadă că lucrurile astea se întâmplă în Justiția din România. O să vadă ce o să iasă.