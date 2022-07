Pentru a ne da seama cât de grav este deficitul provcat prin consumarea a tot ceea ce pot regenera ecosistemele într-un an, din acest moment ar fi nevoie de 1,75 planete Terra pentru a satisface nevoile populaţiei într-un mod durabil, conform acestui indicator creat de cercetători la începutul anilor 1990 şi care continuă să se înrăutăţească, arată datele celor 2 ONG-uri.

“În ce 156 de zile rămase (până la sfârşitul anului), consumul nostru de resurse regenerabile va consta în consumul de capital natural al planetei”, a declarat Laetitia Mailhes de la Global Footprint Network, informează AFP.

Potrivit GFN, care monitorizează această măsurătoare, excesul a continuat să crească timp de 50 de ani, iar în prezent am ajuns să consumăm și resursele tuturor celorlalte vietăți pe pe Pământ.

