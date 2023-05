Discuțiile despre iminenta rotativă guvernamentală, despre o nouă garnitura politică, au inclus și numele Olguței Vasilescu la Ministerul Muncii. Într-o intervenție la Realitatea Plus, Vasilescu a pus punct zvonurilor conform cărora va renunța la Primaria Craiovei:

„Exclus, exclus. Am spus asta cred ca in ultimii 3 ani de zile, de fiecare data de cate ori se discuta despre Ministerul Muncii, se vorbeste despre numele meu. Asta poate si pentru ca sunt vicepresedinte al Partidului Social Democrat cu probleme de munca si protectie sociala, dar am spus de fiecare data ca nu ma mai intereseaza sa ma intorc in Guvernul Romaniei, ca vreau sa-mi duc mandatul pana la capat si asta voi face, mai ales ca in campania electorala din 2020 au fost foarte multi craioveni care mi-au spus ca ar fi fost bine sa fi plecat in 2017 de la Ministerul Muncii, pentru ca am fost votata in proproportie covarsitoare de peste 60% ca oamenii si-au pus sperantele in mine si ca eu am i-am tradat plecand din Guvernul Romaniei.

De aceasta data nici nu se mai pune problema, dar sigur ca voi putea avea un cuvant de spus, avand in vedere ca, asa cum am spus, sunt vicepresedintele care conduc acest departament,” a spus Olguța Vasilescu.

Despre majorarea de pensii de 40% prevăzută în legea 127

„Acea majorare de 40/% s-a facut. Sa stiti daca a adunat toate majorarile de dupa aparitia legii 127, o sa vedeti ca s-a facut acea majorare. Problema este alta, s-a facut sigur in trepte, cate 10% dar problema este alta, ca nu se aplica inca legea 127. Pe mandatul meu cat am fost ministru, pensiile au crescut cu 60% iar pensia minima a crescut cu 78% dupa care a urmat sigur si aceasta majorare despre care discutam. Dar legea 127 spune mult mai multe lucruri, vorbeste despre inechitati care ar putea fi rezolvate. Insa toate aceste lucruri se pot rezolva doar in momentul in care se face recalcularea tuturor pensiilor din Romania, care, din pacate, nu a fost dusa la bun sfarsit, astfel incat legea 127 sa se poate aplica.

Se spune intr-unul din jaloanele PNRR ca trebuie sa dispara inechitatile si ca pentru asta ar trebui modificata legea 127. Nici poveste de asa ceva. Legea 127 tocmai la asta se refera, din pacate, insa nu a fost aplicata pentru ca 2 ani de zile s-a intarziat ca sa se faca recalcularile care au inceput abia in anul 2021, daca nu ma insel, cand am inceput practic un fel de reevaluare a dosarelor, introducerea datelor in calculator astfel incat in momentul in care cand sunt reevaluate toate dosarele de pensii sa poata sa sa se aplice legea 127. Dar ramane de vazut, pentru ca pana in acest moment sunt discutii in continuare cu Banca Mondiala, sunt discutii in continuare cu Comisia Europeana si ramane de vazut cum va arata forma finala,” a spus Olguța Vasilescu.

Despre viitoarea echipă guvernamentală

„Vreau sa va spun ca cel care isi face echipa este primul ministru al Romaniei si Marcel Ciolacu evident ca va stabili care este echipa cu care merge mai departe. Probabil ca saptamana viitoare urmeaza sa avem discutii pe aceasta tema, pentru ca se intruneste Biroul Permanent National, organele de conducere.

Deci toate aceste lucruri sunt puse pe tapet. Ce pot sa va spun este ca am lucrat la programul de guvernare pentru acest guvern in care ne-am batut noi, cei de la PSD, ca in programul de guvernare sa fie prins ca se vor respecta legile 127 si legea salarizarii, niste legi care la vremea respectiva au schimbat aproape cu totul sistemul. Din pacate insa, niciuna nu s-a aplicat pana in acest moment efectiv, adica nici legea salarizarii nu s-a aplicat decat partial. Legea 127 nu mai vorbesc ca s-a aplicat foarte putin in partile neesentiale, ca sa zic asa, tocmai pentru ca nu s-a putut face recalcularea pensiilor. Dar sper din toata inima ca sa se pastreze macar principiile, pentru ca noi am mers pe niste principii foarte sanatoase, pe contributivitate,” a spus Olguța Vasilescu.

Leagea 127, așa cum a fost concepută original, și cum a fost de fapt pusă în aplicare

„In ceea ce priveste legea pensiilor si va spun ca daca ea se aplica integral, asa cum am gandit-o noi, nu mai este nevoie practic de pensii speciale, pentru ca salariul unui profesor universitar este acela care este, dar pensia va avea de 8.100 lei. Pensia, de exemplu, a unui doctor, calculata la nivelul veniturilor de la 2017, pentru ca noi atunci am facut si legea pensiilor, ajungea la 1.000 euro, deci 4.700 lei. Deci, in conditiile in care de sistemul public de pensii se ajunge la aceste pensii, ce rost isi mai au pensiile speciale? Se putea renunta la ele fara niciun fel de problema, daca se aplica aceasta lege a pensiilor.

Toata lumea a vorbit despre o crestere de 40% care ar fi prevazuta in acea lege. Nu era vorba despre o crestere de 40% intr-o etapa, o crestere pana la 1.875 lei intr-o a doua etapa pentru punctul de pensie. Dar adevaratele cresteri pentru pensionari veneau din ceea ce inseamna recalcularea in baza noii legi a noii formule de calcul care se ducea la 25 de ani stagiu mediu de cotizare, care reducea total inechitatile intre femei si barbati, intre persoane care au iesit in ani diferit la pensie, dar care au pensii diferite. Pentru ca sa nu uitam, noi am gasit pensionari care aveau 35 de ani de contributie si cu toate astea erau la nivelul pensiei minime. De ce? Pentru ca au lucrat o mare parte la part-time. De fapt, ei au lucrat 8 ore, dar din pacate, asa li s-a calculat la partime, fie au lucrat pe salariul minim pe economie si atunci nu aveau din ce sa aiba contributii ca sa aiba o pensie mai mare. Dar pentru fiecare an in parte muncit, noi adaugam un procent,” a spus Olguța Vasilescu.