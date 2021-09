Scenariul anticipat de cercetător a început să devină mai realist din septembrie, a precizat acesta, adăugând că nu este exclus ca, la jumătatea lunii octombrie, să atingem pragul de 16.000 de cazuri Covid-19 pe zi.

”Am avut, la începutul lunii august, două scenarii reale pe care le-am contemplat: că valul 4 va fi la fel de rău ca valul 3, în cel mai optimist scenariu și, în cel mai pesimist scenariu, că va fi la fel de rău ca valul 2. Exista și scenariul de coșmar în care valul 4 va fi mai rău ca valul 2, respectiv va avea numărul cumulat de cazuri din valul 2 și 3 pentru o perioadă mai scurtă de timp încât va genera un vârf mai înalt. Acest scenariu a început să devină mai realist în luna septembrie, când rata de accelerație medie pe care am avut-o în perioada august - începutul lui septembrie a crescut de la 50%, în medie, la 80% când s-au deschis școlile și asta face să se depășească deja scenariul pesimist că o să avem un val similar valului 2 și acolo este scenariul despre care vorbea și Gheorghiță, cu un vârf la 16.000 de cazuri pe la mijlocul lunii octombrie. Acest scenariu devine tot mai realist, din păcate, deci nu mai este un scenariu de coșmar, este scenariul cel mai pesimist pe care lucrează atât Guvernul, cât și pe cel pe care îl contemplu și eu în simulările la care mă uit”, a explicat Jurma, la un post TV.

Cercetătorul a adăugat că rata de creștere a cazurilor de infectare nu a mai fost până acum atât de mare și lungă.

”Până acum nu am avut o rată de creștere atât de lungă. În general am avut două perioade de câte 8 săptămâni de creștere, asta este creșterea medie pe județe. În toate județele cresc, în medie, peste 50% pe săptămână numărul de cazuri. Sunt unele care cresc cu mai mult de 100%. Media națională este de 80%, ceea ce înseamnă că avem o rată de dublare între 8 și 9 zile la nivel național. Această rată de creștere nu am văzut-o, nici atât de mare, nici atât de lungă. De asta, valul acesta va izbi în zidul nostru de apărare care este sistemul medical. De asta sunt medicii atât de îngrijorați, pentru că nu mai avem unde să fugim cu pacienții dintr-o parte în alta, toate județele ard la o intensitate enormă”, a mai spus cercetătorul.

Pe pagina sa de Facebook, cercetătorul a vorbit și despre riscul la care sunt expuși copiii, prezentând grafice care să demonstreze gravitatea situației.

Bilanțul epidemiei din țara noastră a ajuns la 1.158.841 de cazuri de infectare. Marți au fost raportate 6.789 de cazuri noi față de ziua precedentă, cel mai mare număr de la începutul anului.