Jurma a prezentat, într-o postare pe Facebook, un tabel în care demonstrează că suntem într-o creștere accelerată a infectărilor.

Medicul reiterează că un număr mare de infectări duce la mai multe internări la ATI și decese și subliniază că, în cel mai pesimist scenariu, am putea depăși vârful înregistrat în primul val al pandemiei, de 10.000 de cazuri pe zi.

”Am intrat în a 5-a săptămână de creștere accelerată și creșterea cazurilor noi începe să fie urmată de creșterea internărilor în spitale, a internărilor la ATI și a deceselor.

Diferența dintre o creștere liniară a numărului de cazuri (cum pretind unii politicieni) că avem în România și o creștere accelerată e mai greu de depistat pe curba oficială a cazurilor noi.

Pentru a identifica cu ușurință trendurile, avem nevoie de indicatori derivați, cum este acest "accelerometru" pandemic.

Aici o creștere liniară (viteză constantă) se vede ca zero sau variații foarte mici ale accelerației.

Creșterea neliniară (accelerată) se vede ca o deviație pozitivă (roșu), iar scăderea vitezei de creștere ca o deviație negativă (verde).

În graficul de mai jos se vede că valul 4 a debutat deja de 4 săptămâni și că accelerația a atins cele mai mari valori înregistrate până acum în pandemie. Valul Delta-4 a început deja să bată recordurile absolute a pandemiei de până acum”, a scris medicul.

Cercetătorul punctează, pe baza datelor din tabel, că noul val al pandemiei este mai puțin predictibil pe termen lung.

””Este puțin probabil că valul 4 să semene cu valul 3 (care a avut doar 6 săptămâni de creștere accelerată) și este mult mai probabil să aibă un profil similar valului 2.

Valul 2 a avut 2 perioade de câte 2 luni (8 săptămâni) de creștere accelerată între care am avut un scurt platou în luna august. De altfel, nici între valul 2 și 3 nu am revenit la nivelul de bază de la care am plecat în vară, ceea ce face ca valul Delta 4 să fie mult mai puțin predictibil pe termen lung.

Singurul lucru pe care îl știm cu mare probabilitate este că valul 4 va ajunge minim la nivelul valului 3 (5,000 de cazuri pe zi) cel târziu la mijlocul lunii octombrie 2021 și că școlile se vor deschide pentru prima dată în val (în septembrie 2020 și februarie 2021 s-a deschis în platou).

Ce urmează după e o necunoscută, dar cel mai pesimist scenariu pe care îl contemplăm este atingerea și/sau depășirea vârfului de 10,000 de cazuri pe zi din valul 1”, a conchis cercetătorul.

