"Saptamana trecut am asistat la o explozie a numarului de cazuri si la un nou record pandemic cu o crestere saptamanala de 288%.

Comparativ cu valul Delta, valul Omicron a crescut procentual mai mult in 1 saptamana decat in a crescut procentual valul Delta in 4 saptamani (inclusiv in perioada cu cea mai rapida crestere)!

Chiar daca aceasta crestere se reduce la jumatate, in aceasta saptamana tot vom depasi cu certitudine 10,000 de cazuri pe zi inca de marti.

Daca in schimb acesta cresterea se mentine la nivele apropiate de cele de saptamana trecuta (lucru foarte probabil), vom depasi cu siguranta 15,000 de cazuri pe zi si e posibil chiar sa depasim deja in aceasta saptamana recordul de 18,863 de cazuri atins in valul 4-Delta.

Este o crestere socanta a numarului de infectari, atat de rapida incat este greu de procesat mental si emotional", afirmă Octavian Jurma, într-o postare pe Facebook. Potrivit epidemiologului, este posibil ca valul de infectări 5-Omicron să ajungă la maximul valului 4-Delta, și asta înainte ca valul de spitalizări sa debuteze ("valul de internari debuteaza in medie la 2 saptamani dupa valul de infectari iar cel de decese la 3 saptamani)".

"Numarul de spitalizari va creste usor inca din aceasta saptamana insa abia de saptamna viitoare valul va izbi in forta spitalele. Din pacate se confirma si in Romania ca valul Omicron va creste numarul de spitalizari in randul minorilor.

Chiar daca numarul de spitalizari la toate categoriile de varsta a crescut saptamana trecuta cu doar 3.6%, in randul copiilor spitalizarile au crescut cu 69%, un nou record pandemic (si aceasta crestere nu reflecta deschiderea scolilor).

Valul deceselor urmeaza abia la 3 saptamani dupa cel al infectarilor si prin urmare numarul de decese poate fi in scadere si in aceasta saptamana pe fondul scaderii valului Delta", a arătat acesta.

Jurma a atras atenția asupra faptului că se constată o ușoară creștere (care nu includ raportarile din urma) de 6.9% a numarului de decese la 24h în rândul tinerilor și adulților activi (20-59 ani). Acestea - spun el - nu pot, însă, să fie atribuite în totalitate variantei Omicron avand în vedere că și infectările cu Delta au fost în ușoară creștere în această perioadă.

săptămâna viitoare vom vedea și impactul deschiderii școlilor în format fizic. "Tot săptămâna viitoare vom depăși cu certitudine 25.000 de cazuri pe zi și e posibil să ne atingem și limita capacității de testare în jurul a 30-40.000 de cazuri pe zi": "Romanii au decis cu entuziasm sa lase si valul 5-Omicron sa treca la fel de putin stingherit ca valul 4-Delta si sa il intimpine la fel de putin protejati".

"Vedem ca virusul si-a tinut promisiunea si a sosit in forta asa cum a anuntat in urma cu o luna. Pandemia este in continuare mult mai predicitibila decat clasa politica si autoritatile.

De data asta insa virusul se misca atat de repede incat nu mai putem evalua la fel de corect consecintele impactului sau, mai ales ca populatia nu mai este nici pe departe la fel de omogena in privinta imunitatii ca la debutul pandemiei.