„La copii, numărul de internări a crescut exact cum s -a intamplat și in alte țări. Din păcate, evolutia pandemiei către vârstele tinere era de astpetat Am vazut-o de la Alpha la Delta. În România au fost mai multe decese decât in toate celelalte trei valuri la un loc (în al patrulea val - Delta, n red.). Pandemia își caută o zona neimună (naiv imună), care niciodată nu va avea anticorpi decât dacă vaccinăm - copiii. Migreaza spre copii, ne asteptam la asta. În Africa de Sud, numărul copiilor infectați este în medie de 4 ori mai mare”, a declarat medicul și cercetătorul Octavian Jurma, miercuri, la Realitatea PLUS.

Acesta a explicat de ce crește în acest moment extinderea infectărilor în rândul copiilor, și în special a bebelușilor.

„Avem o situatie paradoxală în care vedem că spitalizările scad în populația generală dar cresc in populatia tinerilor si a copiilor. Vedem asta și în Anglia , în Statele Unite, peste tot, și trebuie să ne pregătim pentru această evoluție nefastă. (...)

Cei nou-nascuti sunt foarte vulnerabili , au un profil imunologic diferit: depind exclusiv de părinți și de cei din jurul lor. Ei nu au sistemul imun ajuns la maturitate, e vorba de acea perioadă de miere, denumită epidemiologic, între 7 și 12 ani, în care sunt extrem de rezistenți. Chiar și în cazul Omicron sunt foarte puțin afectați. Dar, chiar și în cazul lor, infectarea este de 4 ori mai mare. Este o tulpină extrem de virulentă, cu tineri între 0 și 29 de ani, chiar dacă per global e mai putin infectioasă”, a mai precizat Octavian Jurma, în intervenția de la Realitatea PLUS.