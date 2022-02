Cercetătorul Octavian Jurma a atenționat că 900 de copii sunt internați în spital în valul generat de varianta Omicron, aproape dublu față de maximul valului Delta, într-un interval de două ori mai scurt. De asemenea, acesta atenționează că numărul de copii aflați la terapie intensivă crește constant de două săptămâni, de la șapte la 20, săptămâna trecută, la 26 de copii, în acest început de săptămână. Potrivit ultimului bilanț, de luni, 7 septembrie, aproape 1% dintre cei spitalizați sunt minori. Dintre cei 11.884 internați în secții cu COVID-19, 911 sunt minori, 885 fiind internați în secții, iar 26 la ATI, cu 2 mai mult decât în ziua anterioară. La ATI erau internate în total 1.102 de persoane, luni, 7 februarie.

„Încă un record negativ absolut de 911 copii spitalizati. Copiii raman subiectul tabu al acestui val "mult mai bland". E aparent de la sine inteles pentru toata lumea ca ei pot fi sacrificati pe altarul negationist pana in momentul in care 75% din paturile pentru adulti din spitale vor fi ocupate.

Drept urmare, internarile la adulti stau miraculos sub 75% joi desi marti pot fi la 90% si timpul de asteptare in UPU pentru un pat in spital in marile orase incepe iarasi sa se masoare in zilele. Mai ajuta la aparente si faptul ca nu se numara internarile in ATI la internarile in spital si alte mici trucuri pe care nimeni nu le mai contabilizeaza.