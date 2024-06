"Este o actiune in desfasurare si vizeaza, in principal, produsele contrafacute. Stim foarte bine ca acolo exista astfel de produse si noi am demarat aceasta actiunde de control.

Produse contrafacute sunt foarte multe si s-au gasit o mare parte din aceasta categorie de produse.

Un astfel de comert cu produse contrafacute contravine legii si este prevazut de legea penala in Romania. Risca un dosar penal. Urmeaza sa fie sesizata si SICE (Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice - n.r.) pentru a intocmi documentele necesare in acest sens", a declarat Sebastian Hotca, presedinte interimar ANPC.