Situat in centrul Bucurestiului, pe strada Caloian Judetul nr 16, universul de wellbeing, Recharge Wellness Center, cel mai nou proiect al retelei GRAL Medical&Oncofort, reprezinta un nou concept de wellness in care au fost aduse laolalta terapii adjuvante concepute special pentru oamenii ocupati, stresati, din ce in ce mai obositi dar in acelasi timp si din ce in ce in ce mai preocupati de starea lor de bine.