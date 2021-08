,,Aceasta a fost DENISA, o tânăra din județul Sălaj care avea toată viața înainte. Aceasta este DENISA o leguma distrusă in bătaie de un călău pe care îl considera iubit. El 7 ani de pușcărie, ea distrusă pe viața dar …. când doctorii spuneau ca nu are nici o șansa de supraviețuire ea lupta și după 3 luni de coma s-a trezit, vrea sa lupte pentru viața ei care i-a fost luată pe nedrept dar are nevoie de noi toți are șanse mari de recuperare dar cu costuri extrem de mari care mama ei o femeie singura de la țara nu și le poate permite nici in 100 de vieți”, a transmis apropiatul pe Facebook.

Tânăra a ajuns la spital în stare gravă, în luna noiembrie a anului trecut, după ce a fost lovită cu pumnii în zona capului, în mod repetat, în plină stradă.

Potrivit procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, agresiunea a avut loc pe o stradă din municipiu, pe fondul consumului de alcool, iar agresorul a fost chiar concubinul victimei, un tânăr de 25 de ani.

Cei doi aveau o relație de aproximtativ doi ani de zile, iar într-o criză de gelozie, bărbatul a luat-o la bătaie pe tânără, lovind-o în mod repetat cu pumnii în zona capului, până când aceasta a căzut, inconștientă, pe trotuar, potrivit monitoruldesalaj.ro.

Șocant este faptul că, după scenele violente, a dus-o pe femeie la locuința unor prieteni, aceasta fiind, în continuare, în stare de inconștiență. Agresorul a continuat să bea cu amicii, iar abia a doua zi, văzând că femeia este tot în stare de inconștiență, a sunat la 112 și a anunțat fapta comisă. Tânăra a fost transportată la spital, iar agresorul a fost reținut pentru 24 de ore.

La data de 22 aprilie, acesta a fost condamnat de către magistrații Tribunalului Sălaj la 7 ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor.