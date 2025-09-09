O profesoră și fiul ei, găsiți morți într-un apartament din Turnu Severin. Prima ipoteză este crimă urmată de sinucidere - VIDEO

Alerta a fost dată de sora victimei la 112
O profesoară în vârstă de aproximativ 50 de ani și fiul ei de doar 7 ani au fost găsiți decedați în apartamentul în care locuiau. Potrivit primelor informații, ipoteza principală este că mama și-ar fi ucis copilul, apoi și-ar fi luat viața, pe fondul unei depresii severe.Atenție, urmează descrieri cu un puternic impact emoțioal, în special pentru minori. 

Potrivit presei locale, o femeie în vârstă de 50 de ani și-ar fi ucis copilul de doar 7 ani, apoi s-ar fi spânzurat. Femeia, profesoară de meserie, era despărțită de soț și trecea printr-o stare de depresie severă, după ce fostul partener ar fi obținut custodia minorului.

Pompierii au fost alertați de vecini și au intervenit, forțând ușa apartamentului. Potrivit declarațiilor date de sora victimei, aceasta nu a mia răspuns la telefon de sămbăt, iar luni nu a participat la deschiderea anului școlar la unitatea de învățămînt din Orșova, unde preda logică.

 
 