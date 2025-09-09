Potrivit presei locale, o femeie în vârstă de 50 de ani și-ar fi ucis copilul de doar 7 ani, apoi s-ar fi spânzurat. Femeia, profesoară de meserie, era despărțită de soț și trecea printr-o stare de depresie severă, după ce fostul partener ar fi obținut custodia minorului.

Pompierii au fost alertați de vecini și au intervenit, forțând ușa apartamentului. Potrivit declarațiilor date de sora victimei, aceasta nu a mia răspuns la telefon de sămbăt, iar luni nu a participat la deschiderea anului școlar la unitatea de învățămînt din Orșova, unde preda logică.