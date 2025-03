„Am lansat această petiție în urmă cu câteva zile, iar imediat ce am postat-o, am avut peste 300 de reacții. Sunt mulți oameni care sunt nemulțumiți de sistemul cu parcările din oraș. De exemplu, pe mine mă privește direct. În urmă cu 15 ani, când s-a făcut licitație în cartierul unde locuiesc, nu am participat la licitație, deoarece nu aveam mașină. Între timp, mi-am luat și eu un autoturism, dar nu îmi pot lua loc de parcare, deoarece toate sunt date pe perioadă nedeterminată. Am ajuns la capătul răbdării, mi-am luat amendă de 3 ori, că am lăsat-o într-un loc nepermis, pentru că regulile sunt eronate”, a precizat inițiatorul petiției.