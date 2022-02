Racheta trasă de trupele rusești era probabil destinată primăriei din Cernihiv, spun autoritățile.

Dar a lovit un spital de copii și o zonă rezidențială.

Martorii au postat mai multe imagini cu dezastrul lăsat.

30 min ago. Chernihiv. This missile was probably meant for the town hall. But hit a children’s hospital and the residential area. #PutinIsaWarCriminal #RussiaGoHome pic.twitter.com/na8BsgeRC9