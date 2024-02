Decizia magistraților va fi atacată la Curtea de Apel București de procurorii anti-mafia.

Dealerul de droguri se află în arest preventiv din luna septembrie a anului trecut, iar în decembrie a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT.

Hotărârea instanței este una surprinzătoare pentru că vine imediat după ce rudele victimelor accidentului tragic din stațiunea 2 Mai au fost batjocorite la judecătoria Mangalia. Magistratul care s-a ocupat de primul termen al procesului in care Vlad Pascu este judecat pentru că a ucis a doi tineri a intrebat dacă biatul mort in accident este in sala.