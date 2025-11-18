Prim-ministrul Robert Golob, lider al partidului de centru-stânga Freedom, a anunțat măsuri suplimentare de securitate. Acesta a declarat că noile prevederi nu vizează „niciun grup etnic anume, ci doar combaterea criminalității”, scrie TheGuardian. Criticii susțin însă că legea discriminează și „tratează întreaga minoritate ca pe o amenințare la adresa securității”.

Conținutul actului legislativ

Legea privind „Măsuri urgente pentru asigurarea securității publice”, introdusă la două săptămâni după moartea lui Šutar, a fost modificată înainte de votul final, dar a păstrat clauze controversate.

Poliția va putea intra într-o locuință sau într-un mijloc de transport dintr-o „zonă de risc” fără mandat judecătoresc, dacă este „inevitabil necesar pentru protecția oamenilor și confiscarea imediată a armelor de foc”.

Vor fi permise mijloace tehnice de supraveghere, precum dronele sau sistemele de recunoaștere a plăcuțelor de înmatriculare, atunci când viețile sau bunurile sunt considerate în pericol.

„Zonele de risc” vor fi delimitate geografic de către directorul general al poliției sau de șeful administrației poliției, pe baza unei evaluări de securitate.

Reacții internaționale

Mensur Haliti, vicepreședintele Roma Foundation for Europe, a calificat legea drept discriminatorie și a cerut Comisiei Europene să analizeze prevederile. Acesta a declarat: „Această lege transformă cartiere întregi în zone de securitate și locuitorii lor în categorii de securitate. Reduce costul politic al țintirii celor deja excluși de la participarea liberă și corectă pentru câștig politic.”

Haliti a adăugat: „Slovenia a făcut ceva ce Europa rareori recunoaște că se întâmplă în interiorul uniunii: a adoptat o lege care tratează o întreagă minoritate ca pe o amenințare la securitate. O uniune care permite fricii să devină politică acasă nu poate să își certe vecinii despre democrație și statul de drept. Dacă Europa nu își respectă standardele intern, nu le poate cere credibil în afara granițelor.”

Reacția opoziției și sprijinul public

O coaliție de partide de stânga a refuzat să participe la dezbaterile parlamentare, catalogând legea drept „represivă”. În același timp, sondajul realizat de Mediana Slovenia arată că peste 60% dintre respondenți susțin măsurile adoptate de guvern.

Context politic

Adoptarea actului legislativ are loc înaintea alegerilor naționale din martie, unde partidul lui Golob riscă să fie înlocuit de Slovenian Democratic Party, formațiune de dreapta naționalistă condusă de fostul premier Janez Janša.