Obiectul 3I/ATLAS va trece aproape de Venus, Marte și Jupiter înainte de a se apropia de Pământ. Loeb consideră că o astfel de rută este extrem de puțin probabilă pentru o rocă spațială naturală. În plus, obiectul are dimensiuni impresionante, între 11 și 19 km, nu prezintă o „coamă” specifică unei comete și se deplasează cu peste 66 km/s.

Ipoteza „pădurii întunecate”

Loeb își bazează avertismentul pe ipoteza „pădurii întunecate”, conform căreia civilizațiile extraterestre ar putea fi ostile și ar considera omenirea o amenințare. „Consecințele, dacă ipoteza se dovedește corectă, ar putea fi potențial grave pentru umanitate și ar necesita măsuri de apărare”, avertizează echipa.

Nu este prima teorie controversată a lui Loeb

În 2021, Loeb a susținut că Oumuamua, primul obiect interstelar descoperit în sistemul nostru solar, ar fi putut fi o sondă extraterestră, invocând forma sa neobișnuită și accelerația misterioasă. Mai recent, el a afirmat că până la 10% din fragmentele metalice recuperate din Oceanul Pacific conțin elemente necunoscute în sistemul nostru solar, provenite dintr-un obiect prăbușit lângă Papua Noua Guinee în 2014.

Vechimea și originea 3I/ATLAS

Analiza arată că 3I/ATLAS provine dintr-o zonă densă a discului galactic, populată de stele bătrâne, și ar putea avea peste 4,6 miliarde de ani. Potrivit unui studiu publicat în Astronomy & Astrophysics, obiectul ar fi călătorit prin Calea Lactee aproximativ 800 de milioane de ani înainte să ajungă în sistemul nostru solar.

