Nicoleta Iuliuță, o mamă de 39 de ani, și-a întâlnit partenerul online pe Facebook cu o lună înainte de a lua decizia de a pleca în străinătate la sfârșitul lunii ianuarie. Partenerul ei este din Iași, astfel că a decis să își ducă cei doi copii la Serviciul pentru situații de urgență din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Iași.

Pentru micuți, ea a lăsat o sacoșă cu câteva haine și câte un pachet de biscuiți. Cei doi copii vor rămâne pentru o perioadă scurtă în centrul din Iași, urmând să fie transferați la Direcția Generală din județul Brăila, unde au domiciliul.

„Îi las, vreau să mă duc la muncă. Îi las, nu am ce să fac. Vreau să plec în străinătate. Luna viitoare îmi găsesc de muncă, merge și concubinul meu cu mine. Mergem în Spania, la cules de castraveți. Lucrăm 3 luni, apoi venim acasă, plecăm iar. Concubinul meu, acum, lucrează cu ziua, nu are cu ce să mă ajute. Suntem împreună de o lună, ne-am cunoscut pe Facebook și imediat ne-am și mutat împreună. Vreau să îi iau din centru, dar când o să fie mai mari. Acum, unul are 2 ani și unul, 5 ani. Nu sunt triști, cel mare chiar voia să ajungă la centru”, a declarat Nicoleta Iliuță, presei locale.

Femeia mai are doi copii din fosta căsătorie, însă aceștia se află în grija tatălui.

Femeia a susținut că i-ar fi fost mai ușor să-i îngrijească pe copiii săi mai mari, dar pe cei mici îi este imposibil să-i mai crească. Autoritățile locale, dar și vecinii au încercat să o sprijine pe Nicoleta Iliuță să-și îngrijească copiii, dar nimic nu a putut să-i schimbe decizia.

„Mai am doi copii, dintr-o relație anterioară, dar ei sunt în grija soțului. Am vrut să-i iau eu, să am eu grijă de ei, dar nu a vrut să mi-i dea. Când sunt mai mari, îmi este mai ușor să mă ocup de ei, dar așa mici, e greu. Dimineață m-am hotârât să-i las în grija statului. Așa m-am hotărât, nu m-a supărat nimeni cu nimic. O să-i mai vizitez când o să vin în țară”, a mai spus mama celor doi micuți.

