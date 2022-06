Mai exact, sportiva Anita Alvarez se afla în plină cădere la fundul bazinului după finala de la înot artistic solo, iar intervenția antrenoarei sale, Andrea Fuentes, a fost salvatoare.

Tragedie la natație! Ce s-a întâmplat!

„Ne-a fost foarte frică. A trebuit să sărim pentru că salvatorii nu făceau nimic.

Mi-a fost teamă pentru că am văzut că nu mai respiră, dar acum este bine”, a declarat Andrea Fuentes, pentru cei de la Marca.

Deși sportivii și spectatorii au rămas în stare de șoc, sportiva este în afara oricărui pericol acum.

„Ea are doar apă în plămâni, dar odată ce a început să respire, totul a fost bine. Am avut impresia că a durat o oră întreagă. Am ţipat la salvatori să sară în apă, dar n-au înţeles ce am vrut să spun”, a precizat antrenoarea Fuentes, pentru un post de radio.

Iată faza care putea deveni o adevărată tragedie: