O femeie și un bărbat, prinși în flagrant în timp ce vindeau 14 kilograme de canabis pentru suma de 21.000 de euro. Drogul a fost adus din Spania printr-o firmă de curierat

O femeie şi un bărbat au fost prinşi de procuroii DIICOT, în Bucureşti, după ce au tranzacţionat 14 kilograme de canabis contra sumei de 21.000 de euro. Drogul a fost adus în țară din Spania, prin intermediul unei firme de curierat.

”La datele de 27 şi  28  octombrie 2025, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus reţinerea a doi inculpaţi (o femeie şi un bărbat), cu vârstele de 28 şi 34  de ani, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de introducere în ţară de droguri de risc şi trafic de droguri de risc”, a anunțat DIICOT.

Potrivit procurorilor, în cursul lunii octombrie 2025, inculpaţii au procurat, din Spania, în scopul comercializării,  cantitatea de  14  kilograme canabis, pe care au introdus-o în România prin intermediul unei firme de curierat internaţional.

”În seara de 27 octombrie 2025,  inculpata a preluat, de la un punct de lucru al societăţii, două colete în care se afla drogul de risc şi le-a transportat într-o locaţie situată în  sectorul 1 al municipiului Bucureşti, unde le-a predat inculpatului contra sumei de 21.000 euro. Cei doi  au fost prinşi în flagrant imediat după încheierea tranzacţiei”, transmite DIICOT.

În urma percheziţiilor efectuate, au fost găsite şi ridicate sumele de peste 305.000 lei şi 16.500 euro, o pungă conţinând canabis, 70 comprimate cu substanţa activă alprazolam (în diferite concentraţii), un grinder, obiecte purtând urme de substanţă, stickuri pentru securizarea criptomonedelor, precum şi alte probe

”Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă a inculpaţilor, pentru o perioadă de 30 de zile”, arată oamenii legii. 