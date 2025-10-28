”La datele de 27 şi 28 octombrie 2025, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus reţinerea a doi inculpaţi (o femeie şi un bărbat), cu vârstele de 28 şi 34 de ani, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de introducere în ţară de droguri de risc şi trafic de droguri de risc”, a anunțat DIICOT.

Potrivit procurorilor, în cursul lunii octombrie 2025, inculpaţii au procurat, din Spania, în scopul comercializării, cantitatea de 14 kilograme canabis, pe care au introdus-o în România prin intermediul unei firme de curierat internaţional.

”În seara de 27 octombrie 2025, inculpata a preluat, de la un punct de lucru al societăţii, două colete în care se afla drogul de risc şi le-a transportat într-o locaţie situată în sectorul 1 al municipiului Bucureşti, unde le-a predat inculpatului contra sumei de 21.000 euro. Cei doi au fost prinşi în flagrant imediat după încheierea tranzacţiei”, transmite DIICOT.

În urma percheziţiilor efectuate, au fost găsite şi ridicate sumele de peste 305.000 lei şi 16.500 euro, o pungă conţinând canabis, 70 comprimate cu substanţa activă alprazolam (în diferite concentraţii), un grinder, obiecte purtând urme de substanţă, stickuri pentru securizarea criptomonedelor, precum şi alte probe

”Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă a inculpaţilor, pentru o perioadă de 30 de zile”, arată oamenii legii.