Președintele Nikos Christodoulides a anunțat că, începând cu lunile aprilie și mai, Cipru va implementa un pachet de sprijin destinat populației și economiei, afectate de scumpirile generate de tensiunile din Orientul Mijlociu.

Printre măsuri se numără:

- reducerea TVA la energia electrică la 5% pentru gospodării, până în martie 2027;

- diminuarea accizelor la combustibil;

- subvenționarea salariilor din sectorul turismului cu până la 30%, pentru luna aprilie.

TVA la energie fusese deja redus anterior de la 19% la 9%, pe fondul crizei energetice provocate de conflict.

Turismul cipriot, afectat de scăderea rezervărilor

Cipru, cel mai apropiat stat UE de Orientul Mijlociu, resimte direct efectele instabilității regionale. Rezervările turistice au încetinit după ce o bază militară britanică de pe insulă a fost lovită de o dronă pe 2 martie, amplificând temerile legate de securitate în rândul călătorilor.

Sectorul turistic este esențial pentru economia cipriotă, iar autoritățile încearcă să prevină o scădere accentuată a veniturilor în sezonul estival.

Măsuri cu durate diferite, aplicate etapizat

Președintele cipriot a precizat că măsurile vor intra în vigoare în aprilie și mai, fiecare având o perioadă distinctă de aplicare. Reducerea TVA la energie este cea mai extinsă, fiind valabilă până în 2027, în timp ce subvențiile salariale sunt limitate la luna aprilie.