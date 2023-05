Autoritățile se află în prezent la locul prăbușirii unei clădiri în Davenport, Iowa, după ce un bloc important de apartamente s-a prăbușit.

Pentru moment nu se cunosc informații legate de cauzele care au dus la producerea acestui incident.

🚨 #BREAKING : A Large apartment Building has partially collapses with reports of residents possibly trapped inside ⁰📌 #Davenport | #Iowa ⁰⁰Authorities are presently at the location of a building collapse in Davenport, Iowa after a significant apartment building has experienced… pic.twitter.com/WJmxFzxWXi

Imaginile de pe Twitter arată consecințele prăbușirii parțiale a unei clădiri din orașul american Davenport.

Deși opt persoane au fost salvate până acum, încă nu este clar câți oameni ar putea fi prinși sub dărâmături.

Footage shows the aftermath of a partial building collapse in the US city of Davenport.



Here’s a possible rewrite of the sentence: “While eight people have been rescued so far, it’s still unclear how many people might be trapped under the rubble. pic.twitter.com/9taa47YYth