O ceață deasă, „misterioasă” a coborât pe o zonă largă a SUA, iar presa a speculat o asemănare între acest incident și „Operațiune Sea Spray”.

În septembrie 1950, timp de o săptămână, Marina Statelor Unite a efectuat o serie de teste prin pulverizarea unor cantități mari de bacterii în apropierea coastelor San Francisco, California, pentru a evalua vulnerabilitatea marilor orașe la un atac terorist biologic. La acea vreme, Marina credea că bacteriile utilizate, Serratia marcescens, care pot provoca probleme respiratorii și meningită, și Bacillus atrophaeus, periculos pentru persoanele cu sistem imunitar slăbit, erau sigure pentru oameni.

Cu toate acestea, după ce au inhalat sporii, 11 persoane au fost internate într-un spital din apropierea San Francisco, având infecții rare și severe ale tractului urinar. Medicii au concluzionat că aceste infecții erau rezultatul experimentului.

Unii cetățeni americani și-au amintit de acest test, afirmând că au experimentat diverse simptome respiratorii, digestive și o stare de letargie, pe care le-au atribuit unui fenomen de ceață „nenaturală”, însoțit de un „miros asemănător unei substanțe chimice arse”.

Acum, cetățenii îngrijorați au inundat rețelele de socializare cu videoclipuri în care s-ar observa niște particule albe care se rotesc prin aer.

O rezidentă din Florida a declarat pentru DailyMail.com că s-a oprit la o benzinărie timp de aproximativ 10 minute, după care a început să se simtă rău.

„După aproximativ o oră, am început să strănut continuu și am ținut-o așa trei ore, iar ochii mei erau umflați”, a spus ea.

„M-am încălzit, mă simțeam ca și cum aș fi avut febră, și aveam crampe la stomac”.

„Aici în SoCal, ceață neobișnuită în ultimele zile. Izuri neobișnuite, dar mirosul îl simt oricum de luni de zile, îmi arde nasul. Pare un atac total din cer în ultimele zile”, a scris luni pe X un rezident din California.

„Am avut ceață în Florida, ceea ce nu este deloc normal”, a spus Holly Meyer Lucas din Florida, explicând că o ustură ochii îngrozitor de două săptămâni.

Mărturiile au susținut că ceața este neobișnuită nu doar din pricina mirosului, ci și a unor „particule albe” de dimensiuni mari.

Mențiunea despre particule i-a determinat pe unii americani să își verifice filtrele de aer, lucru pe care l-a făcut recent un locuitor din Dakota de Nord și care a făcut o descoperire șocantă.

El a susținut că filtrul de aer fusese schimbat destul de recent.

„Super murdar, atât de repede”, a spus el într-un videoclip, arătând filtrul alături de unul nou-nouț pentru a demonstra cât de multe reziduuri s-au acumulat.

„Feriți-vă de ceață”, avertizează el.

David Bamber, din St Petersburg, Florida, a distribuit un videoclip pe TikTok în timp ce merge prin ceața densă, explicând că ceața normală se risipește de obicei ulterior în cursul zilei, dar asta persistă și noaptea.

„Cele mai stranii aspecte sunt gustul și mirosul”, a spus Bamber. „Miroase ca după ce ai aprins o grămadă de artificii, iar gustul aerului este toxic. Este foarte ciudat.”

Porțiuni din Texas, Wisconsin, Iowa, Maryland, Virginia, Virginia de Vest, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Dakota de Nord, Florida și Minnesota se aflau sub alertă de ceață la momentul când au apărut relatările despre aceste simptome bizare apărute din senin, săptămâna aceasta.

Experiențe similare au fost raportate și în anumite regiuni din Canada și Marea Britanie, generând o îngrijorare considerabilă.

Teoriile conspirației nu lipsesc, unii locuitori din zonele afectate sugerând că ceața ar putea fi rezultatul unei arme chimice sau că ar putea avea vreo legătură cu apariția roiurilor de drone care au provocat panică în mai multe state americane în decembrie anul trecut.

Cea mai recentă teorie sugerează că guvernul SUA, aflat în testarea unei noi arme biologice, similară cu un experiment din urmă cu 75 de ani, ar putea fi responsabil pentru această ceață.

