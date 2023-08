În încercarea de a opri transporturile de cereale, rușii au intensificat atacurile asupra porturilor ucrainene. Astfel, acestea au ajuns tocmai până în Plauru, un sat din nordul județului Tulcea, situat în Delta Dunării aproape de portul Ismail bombardat masiv de ruși. Geamurile casei unui bătrân din acest sat s-au spart de la suflul exploziilor de pe malul celălalt al Dunării.

Proprietarul casei este un pensionar în vârstă de 71 de ani. Acesta dormea când bombardamentele din portul ucrainean Izmail i-au afectat locuința.

"La început am crezut că este o furtună. Părea un film de război chiar la ușa mea", a declarat bătrânul pentru publicația The New York Times. De altfel, publicația americană precizează „„România, vecina NATO al Ucrainei, se află prea aproape de atacurile Rusiei în porturile dunărene”.

O dronă sau o rachetă rusă care zboară la câțiva metri în afara cursului ar risca să tragă Statele Unite și aliații săi într-o confruntare militară directă cu Moscova, consideră ziariștii de peste ocean.

Casa de pe malul Dunării se află la doar 200 de metri de Ucraina. Nu are apă curentă, iar ca să ajungi la ea este nevoie de feribot.

Principalele porturi dunărene ale Ucrainei, Izmail și Reni sunt bombardate masiv, iar pericolele se extind pe teritoriul României. Specialiștii se tem că Statele Unite și aliații săi ar putea fi atrași într-o confruntare directă cu Moscova dacă o singură dronă sau rachetă rusească va intra în spațiul aerian exclusiv al NATO.

