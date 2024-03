"Hai sa nu il mai umflam pe Coldea mai mult decat e. El a fost puternic in vremea in care a primit bastonul de maresal de la Basescu dupa care l-a parasit, dupa cum ii e caracterul, si i-a bagat in puscarie si fratele, si iubita si copii. Daca are ceva, are cu ceilalti, cu USR-ul. Nu are nicio legatura (Coldea - n.r.) cu AUR", a declarat, duminica seara, Miron Mitrea. Analistul politic a comentat, astfel, acuzatiile fara precedent facute de deputatul AUR Dan Tanasă, care sustine ca fostul sef adjunct al SRI Florian Coldea si-ar fi infiltrat oameni in partid pentru a-l sabota.