Un cuplu indieni a găsit o metodă inedită, ca să scape de restricțiile impuse de pandemia de COVID. Pentru că țineau morțiș să facă nunta, dar nu aveau voie să invite mai mult de 50 de oameni la petrecere, au închiriat special un avion pentru eveniment.(PG EA) Au avut mult mai mulți invitați decât era permis, nimeni nu a purtat mască și bineînțeles că nici nu s-a respectat distanțarea. Imaginile de la nunta tinerilor au ajuns pe internet și au stârnit un val de indignare.

Autoritatea de zbor din India a informat că va lua măsuri împotriva nuntașilor. Țara se află acum în valul doi al pandemiei, care a ucis peste 300.000 de oameni, potrivit cifrelor oficiale. Experții estimează că numărul real de morți este însă mult mai mare.

Rakesh-Dakshina from Madurai, who rented a plane for two hours and got married in the wedding sky. Family members who flew from Madurai to Bangalore after getting married by SpiceJet flight from Bangalore to Madurai. #COVID19India #lockdown @TV9Telugu #weddingrestrictions pic.twitter.com/9nDyn3MM4n