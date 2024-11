Numerologul Carmen Harra menționase, deja, în urmă cu câteva luni, că va apărea un candidat-surpriză, la alegerile prezidențiale:

„Eu am mai precizat și înainte cu câteva luni, că alegerile din România vor fi marcate de răsturnări de situație, că va exista o candidată blondă și că va apărea un candidat-surpriză. Nu mă prezint drept prezicător și nici politician, nu-mi plac atâtea legi, ne-am născut liberi, suntem victimizați de un sistem, politica este un sistem.

Poate că, da, cândva, politicienii aveau un interes, pentru cei mulți, acum au însă numai interesul lor. De 30 de ani încoace, România nu a avansat, nu a progresat, au trăit bine numai cei care au furat și cei care au fost în politică în poziții de putere.

Poporul vrea o schimbare, așa s-a votat un candidat, pe care nu l-a știut multă lume, de parcă a căzut din cer. După ce toți ceilalți candidați s-au zbătut, iată că vine cineva la care nimeni nu se aștepta”, a menționat Carmen Harra, într-un video postat pe contul ei de Facebook.

Carmen Harra nu este însă de acord cu faptul că Diana Șoșoacă a fost scoasă din cursa pentru alegerile prezidențiale:

„Eu am anticipat niște lucruri, am mai spus că la conducerea țării vine o blondă. Și a apărut Șoșoacă, dar am zis și că mai vine o altă femeie blondă. Dacă era să concureze ele două, Lasconi și Șoșoacă, cred că Diana Șoșoacă ar fi ieșit. Iată însă că a fost exclusă pe nedrept, trebuia lăsată să intre în această competiție, s-a luptat mult.