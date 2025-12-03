Dacă în noiembrie 2024 au fost depuse puțin peste 670 de dosare de insolvență, în noiembrie anul acesta s-a ajuns la 985, o creștere de circa 47%.

În Capitală, în perioada analizată, au fost înregistrate 213 dosare de insolvență, mai mult cu 34% față de anul trecut, când erau consemnate 159 de dosare.

Explozie de insolvențe în provincie

Cea mai mare rată a insolvențelor se înregistrează în județul Vaslui: de la 2 la 32 de dosare, adică o creștere de 16 ori. La Sibiu, numărul a urcat de la 7 la 21 de dosare – o triplare. Și în județele Argeș, Timiș, Mehedinți sau Caraș-Severin, numărul insolvențelor este mai mult decât dublu față de noiembrie 2024.

Sectoare economice lovite în plin

Cele mai afectate domenii sunt restaurantele (creștere de 208%), lucrările de instalații electrice și tehnico-sanitare (+163%), firmele din agricultură specializate în cultivarea plantelor nepermanente (+160%), transporturile rutiere de mărfuri și serviciile de mutare (+136%), dar și construcțiile de clădiri rezidențiale și nerezidențiale (+94%).

„Creșterea constantă a numărului de insolvențe în București, observată de la o lună la alta, sugerează dificultăți pentru companii în acoperirea cheltuielilor totale. Această situație poate fi cauzată de diminuarea veniturilor, majorarea costurilor operaționale sau o eventuală administrare financiară ineficientă. Bineînțeles, un alt factor poate fi reducerea consumului cauzat de creșterea presiunii tot mai mari a taxelor, a obligațiilor fiscale și a prețului energiei. În același timp, evoluția ascendentă a insolvențelor evidențiază presiunea amplificată asupra mediului de afaceri, determinată de instabilitatea economică, respectiv inflația persistentă – aceste condiții afectează semnificativ stabilitatea și rezistența companiilor”, arată analiza RisCo.