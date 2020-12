Numărul deceselor în România a explodat în luna octombrie - Creștere uriașă față de anul trecut

Numărul deceselor înregistrate în luna octombrie 2020 a fost de 27.491, cu 5.518 decese mai multe decât în luna septembrie 2020, din care două treimi s-au înregistrat pentru persoanele de peste 70 de ani, a anunţat joi Institutul Naţional de Statistică (INS).

”În luna octombrie 2020 s-a înregistrat naşterea a 16.546 copii, cu 1.490 mai puţini copii decât în luna septembrie 2020. Numărul deceselor înregistrate în luna octombrie 2020 a fost de 27.491, cu 5.518 decese mai multe decât în luna septembrie 2020, iar numărul deceselor copiilor cu vârstă sub 1 an, înregistrate în luna octombrie 2020, a fost de 107 copii, în creştere cu 3 decese sub 1 an faţă de luna septembrie 2020.

Din datele comunicate de Grupul de Comunicare Strategică, reiese că în luna octombrie au decedat cu coronavirus 2.143 de persoane.