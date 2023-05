Facturile românilor au devenit subiectde studii internaționale. Românii se confrunta cu dificultăți din ce în ce mai mari atunci când vine vorba despre plata utilităților.

Potrivit datelor EUROSTAT, România este statul membru al blocului comunitar european cu cele mai mai scumpiri.

Preturile medii la electricitate pentru consumatorii casnici din Uniunea Europeana au continuat sa creasca semnificativ in al doilea semestru din 2022 in raport cu aceeasi perioada din anul precedent, de la 23.5 euro/100 kWh la 28.4 euro/100 kWh. Surprinzator sau nu, in Romania au fost remarcate cele mai mari scumpiri in acest sens din intregul bloc comunitar european.

Cresterea preturilor la electricitate si gaze naturale a inceput inca din iarna anului trecut, insa majorarile semnificative au inceput sa apara abia dupa inceperea razboiului din Ucraina. In ultima perioada, dupa o interventie a guvernelor europene, preturile s-au stabilizat intr-o oarecare masura.

Autoritatile europene au apelat la diverse masuri pentru a reusi acest lucru, precum la reducerea taxelor si impozitelor sau la plafonarea de preturi si la alocarea de vouchere pentru unii consumatori finali.