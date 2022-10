"Nu-mi pot stăpânii lacrimile după ce an văzut la TV și anume cazul cu medicul Robe Florian.

În urmă cu aproape 5 ani de zile, mai exact pe data de 15.01.2018, același medic mi-a scăpat fetița în cap la naștere.

Nașterea a avut loc în jurul orei 10:30, iar copilul meu a fost consultat de un medic neonatolog abia in jurul orelor 16:00.

Cert este că s-a deschis atunci un proces, (recunosc că atunci mi-a fost foarte greu să- mi iau un avocat, pentru că eram o mamă singură cu un copil mic), am avut un avocat din oficiu, însă am pierdut procesul pe motiv că eu AM EXPULZAT PREA RAPID. Nici până în ziua de azi domnul doctor nu a avut nicio reacție vizavi de ce a făcut, singura interacțiune având-o la momentul acela doar cu managerul spitalului.

Un an de zile am mers cu copilul la control, la neurologie pediatrică, pentru a-i evalua evoluția. În momentul de față, este bine, doar că trebuie să apelăm la un logoped, pentru că nu pronunță cuvinte clar, la aproape 5 aninșori," i-a transmis o mamă avocatului Adrial Cuculis, cel care îl acuză pe medicul de la Maternitatea Polizu de omor și de cruzime fără precedent.

De altfel, acesta a declarat, în exclusivitate la Realitatea Plus că de numele aceluiași medic ar putea fi legat de alte două cazuri extrem de grave.