Noi localități din România intră, astăzi și mâine, în carantină

In judetul Alba va fi carantinata doar o singura localitate. Vorbim despre Vintu de Jos. Aici carantina va intra in vigoare maine dimineata si va fi valabila pentru 14 zile.

Cat priveste judetul Constanta, aici vor fi carantinate ca urmare a indicelui ridicat de infectare localitatile Cernavoda, Cumpana si Targusor. In aceste localitati, carantina va intra in vigoare chiar in aceasta seara, de la ora 20:00.

Situatia din acest judet este cu atat mai delictata, cu cat, incepand de maine ar fi urmat sa inceapa si pelerinajul la Pesterea Sfantului Andrei ca urmare a celebrarii Zilei Sfantului Andrei, pe 30 noiembrie.

Autoritatile au interzis, insa, ca acest pelerinaj sa aiba locul anul acesta pentru a limita raspandirea COVID-19.