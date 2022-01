În acest moment, este așteptat și rezultatul probelor de sânge care ar trebui să stabilească alcoolemia, având în vedere că pe masă s-a găsit o sticlă de vin goala și una începută.

Se pare că înainte să își pună capăt zilelor, tânăra și-a confruntat soțul cu privire la o relație extraconjugală anterioară. Aceasta ar fi aflat recent că bărbatul avea un copil cu o altă femeie, potrivit www.sursazilei.ro.

Noi posibilități sunt luate în calcul în cazul polițistei de doar 28 de ani care a fost găsită împuşcată în cap în ultima zi a anului 2021, într-un bloc din Braşov.

La câteva ore după petrecerea cumplitei tragedii, mama polițistei a declarat că scrisul de pe biletul de audio nu ar fi al tinerei. Femeia era căsătorită de trei luni, tot cu un polițist.

Expertul criminolog Dan Antonescu a declarat, la Realitatea PLUS, că „daca biletul este scris de femeie, avem de-a face în cel mai rău caz cu o determinare in sinucidere, care, cu elementele din telefon îi vor ajuta pe anchetatori să afle motivul. Apoi, analiza balistică va arăta dacă tânăra este cea care a folosit pistolul sau altcineva”.

Despre testarea psihologică în poliție, expertul criminolog Dan Antonescu spune că „nu poate determina sau depista astfel de aspecte (intentii de suicid, depresii - n.red.), se referă la identificarea de aptitudini, reacții în raport cu meseria aleasa. Dar si testarea poate fi anulată după ce a fost testată, pot interveni la un timp, la o lună, două, opt luni, depresii... Nu numai in cazul polițiștilor și al militarilor, unde se impune testarea, psihologii au explicat se refera la problemele profesioanale si mai puțin la cele de natura psihiatrică.”.

„Nu discutam de testare psihologică in alte categorii profesionale, nu numai în cazul politistilor. E putin exagerat. Oamenii ăștia au și ei viata lor, familie. E foarte greu sa intri in viața personală a cuiva. Când se observă la serviciu, cu ajutorul specialistilor se poate interveni, dar si cu ajutorul celui in cauză”, a adăugat Dan Antonescu.