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Noi detalii despre accidentul cumplit din Brașov: șoferul ar fi suferit o criză de epilepsie înainte să intre cu mașina în pietoni

Accident Brașov

Accident Brașov

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 10:29

Primele ipoteze apar în ancheta deschisă după accidentul dramatic din Brașov în urma căruia doi oameni au murit, iar o a treia persoană a ajuns în stare gravă la spital. Potrivit informațiilor obținute pe surse, anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca șoferul să fi suferit o problemă medicală înainte ca mașina să intre în plin în pietoni, conform Realitatea PLUS.

Șoferul ar fi putut suferi o criză de epilepsie

Una dintre principalele ipoteze analizate în acest moment este aceea că bărbatului aflat la volan i s-ar fi făcut rău și nu ar mai fi putut controla autoturismul. Potrivit surselor, soția șoferului, care a ajuns la locul accidentului la scurt timp după tragedie, le-ar fi spus celor prezenți că este posibil ca bărbatul să fi suferit o criză de epilepsie. Acesta s-ar mai fi confruntat în trecut cu astfel de probleme medicale. Deocamdată, este vorba despre o ipoteză care urmează să fie verificată în cadrul anchetei. Polițiștii trebuie să stabilească exact ce s-a întâmplat în momentele dinaintea impactului și din ce cauză șoferul nu a mai reușit să controleze mașina.

Bărbatul avea permis de conducere de 31 de ani și figura cu o singură abatere minoră în tot acest interval. Testele au arătat că nu consumase alcool sau droguri. Șoferul a fost și el rănit și transportat la spital. În urmă cu 11 ani, același bărbat ar fi participat, în timp ce se afla în concediu la Neptun, la salvarea unui turist care risca să se înece în mare.

Doi turiști au murit, iar al treilea a fost rănit

Cei trei pietoni se aflau pe trotuar în momentul în care au fost loviți. Un turist german de 34 de ani și un tânăr de 26 de ani din Piatra Neamț au murit. Al treilea pieton, un cetățean german de 31 de ani, a supraviețuit, dar a fost rănit. La locul tragediei au intervenit trei echipaje SMURD, un echipaj de descarcerare, o autospecială cu apă și spumă și două ambulanțe. Pentru două dintre victime, însă, medicii nu au mai putut face nimic.

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