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Locale· 2 min citire
Noi detalii despre accidentul cumplit din Brașov: șoferul ar fi suferit o criză de epilepsie înainte să intre cu mașina în pietoni
Accident Brașov
Primele ipoteze apar în ancheta deschisă după accidentul dramatic din Brașov în urma căruia doi oameni au murit, iar o a treia persoană a ajuns în stare gravă la spital. Potrivit informațiilor obținute pe surse, anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca șoferul să fi suferit o problemă medicală înainte ca mașina să intre în plin în pietoni, conform Realitatea PLUS.
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