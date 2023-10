"Am tot fost plimbati de primarul Sectorului 5 ca ni se vor pune la dispozitie aceste imaginil desi noi am solicitat Parchetului sa ceara primariei aceste imagini.



Cercetarea criminalistica la fata locului este incompleta, respectiv locul in care i s-au aplicat primele lovituri si apar acele lovituri vizibile pe acea filmare de la magazinul din zona. Nu a fost efectuata nicio cercetare criminalistica la locul, respectiv nimic", acuza tatal tanarului mort.



Mai mult, tatăl lui Eduard Giosu spune că a cerut inclusiv ajutorul șefului DSU, Raed Arafat pentru a face rost de imaginile de pe camerele de supraveghere din autospecială, însă, potrivit acestuia nici acest lucru nu ar fi fost posibil.



Reporter: Credeti ca se incearca o musamalizare?

Tatal tanarului ucis: Sunt convins, din momentul in care a venit echipajul SMURD aici, de atunci a inceput musamalizarea, plus dialogul fals de pe bodycam. Este evident acel dialog fals al batausilor care incearca sa disimuleze ce au facut.



Ministerul (de Interne - n.r.) trebuie sa aiba fata curata. Nu e vorba ca protejeaza 5-6 militieni de joasa speta. In realitate este o banda de batausi care a reusit sa se strecoare sub o uniforma care, in loc sa protejeze si sa apere, ei bat si omoara", a mai spus tatal lui Eduard Giosu.



Familia susține că nici primăria Sectorului 5 nu a sprijinit-o cu imaginile surprinse de camerele lor.

Anchetă uriașă la Poliția Capitalei: oamenii legii, acuzați că ar fi bătut un bărbat de 30 de ani până la moarte