”Discuții sunt abia la început. Eu sunt mediator, o să ascult toate părțile și în măsura în care va fi nevoie de opinia mea mă voi pronunța”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă reducerile de salarii ar trebui să se aplice și pentru miniștri și parlamentari, președintele a răspuns:"Dacă se întâmplă, trebuie să se întâmple."

Cât despre tăierile salariilor angajaților Administrației Prezidențiale, Nicușor Dan a ținut să precizeze că ”deocamdat este o discuție care începe”.

”Acum că mă întrebați, asta este una din probleme și pe tremen mediu trebuie să revenim la o lege a salarizării unitare pentru că există difernețe mari între instituții, între poziții echivalente în diferite instituții, și din cauza asta unele instituții, printre care și Administrația Prezidențială, oamenii de aici se duc pentru că evident, au familii, copii, obligații, rate, se duc la diverse instituții și ele nu pot să funcționeze.

Noi trebuie să revenim pentru că am avut o lege a salarizării unitare care a fost modificată de sute de acte normative, noi trebuie să revenim la o lege a salarizării unitare”, a mai spus liderul de la Cotroceni.