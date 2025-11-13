Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de numire a Mădălinei-Gabriela Fătu în funcția de consilier de stat, începând cu data de 17 noiembrie 2025, în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale.

Angajată la Parlament și în mediul academic

Mădălina Fătu aduce o experiență vastă, având o vechime de 28 de ani de activitate în Parlament. În prezent, ea ocupă funcția de șefă de cabinet a deputatului PNL Adrian Cosma (vicepreședinte al Camerei Deputaților), iar anterior a lucrat ca și consilier parlamentar pentru deputatul PNL Florin Roman.

De asemenea, noua consilieră a fost și cadru universitar la Universitatea București și Universitatea Româno-Americană.

Conexiunea cu președintele

Potrivit surselor Realitatea, numirea vine pe fondul unei legături personale. Mădălina Fătu este soția preotului Valentin Fătu, care a fost numit consilier patriarhal la Biroul Protocol al Patriarhiei la 1 noiembrie 2022. Mai mult, preotul Valentin Fătu ar fi fost coleg de școală la Făgăraș – orașul natal al președintelui – cu însuși Nicușor Dan.