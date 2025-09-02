Președintele pare că își face campanie electorală, ori cel puțin de imagine, pe banii contribuabilului, cu vizitele oficiale în România ale liderilor politici de prim rang din Europa.

„Ieri, la malul Mării Negre, am întâmpinat-o pe Ursula von der Leyen. Trăim o perioadă complicată cu presiune din partea Rusiei, iar solidaritatea europeană este foarte importantă.