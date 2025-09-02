Președintele pare că își face campanie electorală, ori cel puțin de imagine, pe banii contribuabilului, cu vizitele oficiale în România ale liderilor politici de prim rang din Europa.
„Ieri, la malul Mării Negre, am întâmpinat-o pe Ursula von der Leyen. Trăim o perioadă complicată cu presiune din partea Rusiei, iar solidaritatea europeană este foarte importantă.
România rămâne un pilon de securitate pe Flancul Estic și ne dorim ca Hub-ul european de securitate să fie la noi. Solidaritatea contează mai mult ca oricând”, scrie președintele pe Facebook.