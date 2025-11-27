Nicușor Dan vrea să recupereze banii din campanie și a dat în judecată Autoritatea Electorală Permanentă pentru milionul de lei utilizat în campania electorală, sumă despre care instituția susține că fostul candidat nu o poate justifica, potrivit Realitatea Plus.

Nicușor Dan a solicitat rambursarea a 930.000 de lei, în ciuda deciziei AEP, care a transmis că „materialele de propagandă electorală” sunt „neconforme”, iar „sursele de finanțare și donațiile, neconforme”.

De asemenea, AEP a constatat că o parte dintre banii donați de susținători nu se regăsesc în declarațiile financiare ale lui Nicușor Dan. În plus, platforma online de strângere de fonduri folosită de acesta a reținut un comision, practică ce nu este compatibilă cu legislația electorală